Erster Tag mit Testpflicht: So lief es an einer Schule in Georgsmarienhütte

Ab heute müssen die Schüler in den Schulen zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen, um den Unterricht zu besuchen.

Hermann Pentermann

Georgsmarienhütte. Seit heute heißt es für Schüler im Szenario B: Stäbchen in die Nase. Die Kinder und Lehrer sind verpflichtet, sich zweimal pro Woche einem Selbsttest zu unterziehen und diesen in der Schule vorzuzeigen. So hat es in der Regenbogenschule in Georgsmarienhütte funktioniert.

"Selbsttest durchgeführt?" Diese Frage wird an Schulen derzeit wohl sehr häufig gestellt. Die Testpflicht gilt für alle, die das Schulgebäude betreten: Kinder, Lehrer und Besucher. Damit diese Tests bei allen Schülern in Szenario B vor dem