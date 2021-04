Osnabrück. Am 18. Januar haben Polizei und Stadt Osnabrück 314 alte Autos auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs gefunden. Wie ist es damit weitergegangen? Wir haben nachgefragt.

Die Ermittlungen der Polizei sind gerade abgeschlossen, sagt Sprecherin Mareike Edeler auf Nachfrage. Bis vermutlich Ende April werde die Polizei ihre Erkenntnisse an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Am 18. Januar dieses Jahres hatten Polizei und Stadt bei einer Kontrolle die Autos gefunden. Gegen mehrere Gewerbetreibende wurde ermittelt. Denn die Beschuldigten durften dort keinen Schrottplatz und keine Autoverwertung betreiben. "Die Ermittlungen richteten sich mittlerweile gegen insgesamt 16 Beschuldigte", so Edeler.



Derweil konnten alle Autos ihren Eigentümern zugeordnet werden. 159 der 314 Wagen stuft die Polizei als Abfall ein.

Michael Gründel

Herkunft der Autos geklärt

Nun ist auch klar, woher die Autos stammen. Ankauf, Schenkung, Tausch: "Nach Abschluss der Ermittlungen ist festzuhalten, dass die Autos aus verschiedenen Quellen den Mietern am ehemaligen Güterbahnhof überlassen wurden", sagt Edeler.

Und wie lange ging das so am Güterbahnhof? "Im Rahmen der Ermittlungen kann lediglich der Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Durchsuchung festgehalten werden", sagt Edeler. Der Stadt zufolge seien die Gewerbetätigkeiten dort vermutlich seit dem Jahr 2018 ausgeführt worden, so Sprecher Sven Jürgensen auf Anfrage.

Viele Autos schon weg

Eine Vielzahl der Autos hätten die Verantwortlichen mittlerweile abgeholt und entsorgt. "Eine genaue Anzahl liegt nicht vor. Die Abarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Unteren Abfallbehörde der Stadt Osnabrück", so die Polizeisprecherin weiter. Nachweise über die korrekte Entsorgung habe die Stadt noch nicht erhalten, so Jürgensen.

Michael Gründel

Nicht nur aus strafrechtlicher Sicht droht den Beschuldigten Ungemach. Auch die Stadt ermittelt. Nach Abschluss der Ermittlungen wolle die Umweltbehörde zeitnah "Verwaltungsverfahren mit dem Ziel der schnellstmöglichen Beseitigung der Altfahrzeuge" gegen die Betreiber einleiten, sagt Jürgensen. Nach der Anhörung erfolge die Anordnung, notfalls mit Zwangsmitteln. Immerhin: "Die Demontagetätigkeiten sind offensichtlich eingestellt, die Gewerbetätigkeiten werden noch ausgeführt."