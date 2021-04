Bus fährt am Bedarf vorbei: Osnabrücker Ringlinie wird gekappt

Der Osnabrücker Ringbus soll den Bereich Fledder künftig aussparen. Die Linien 10 und 20 würden dann nicht mehr im Kreis durch die Stadt fahren, sondern bereits an den Endstationen Rosenburg und Hauptbahnhof kehrtmachen.

Jörn Martens

Osnabrück. Die neue Osnabrücker Ringlinie dreht ab Herbst 2021 wohl keine Schleife mehr durch den Stadtteil Fledder. Das Angebot soll dort wegen geringer Fahrgastzahlen eingestellt werden. Darüber hinaus planen die Stadtwerke weitere Korrekturen am frisch reformierten Busnetz.

Wenige Wochen, bevor Corona das Land in seinen Würgegriff genommen hat, genau am 5. Februar 2020, rollten die Stadtwerke (SWO) nach jahrelanger Vorbereitung ein neues Buslinien-Netz über Osnabrück aus. Es zeigte sich gegenüber dem alten in