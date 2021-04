Gestaffelte Schulzeiten in Osnabrück: Gut gemeint, schlecht gemacht

Leere Klassenzimmer bedeuten leere Busse. Kein Grund also, die Unterrichtszeiten in Osnabrück zu entzerren, meinen Schulen. Die Stadt sah das offenbar anders.

Michael Gründel

Osnabrück. Leere Klassenzimmer bedeuten leere Busse. Kein Grund also, die Unterrichtszeiten in Osnabrück zu entzerren, meinen Schulen. Die Stadt sah das offenbar anders. Und hat damit einen mühsam errungenen Kompromiss ohne Not zum Scheitern gebracht.

Ein gutes Vierteljahr lang, vom Spätsommer bis Spätherbst 2020, hatte man in Osnabrück herumgehampelt und nach einem Kompromiss gesucht, wie der Unterrichtsbeginn zu entzerren sei zwecks Eindämmung der Corona-Gefahr in Schulbussen. Und als