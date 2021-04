So kam es, dass Prinz Philip in Osnabrück auf dem Sofa übernachtete

Ganz offiziell: Am 16. Mai 1974 trug sich Prinz Philip ins Goldene Buch der Stadt Osnabrück ein, sekundiert von Oberbürgermeister Ernst Weber (rechts) und Oberstadtdirektor Raimund Wimmer.

Walter Fricke

Osnabrück. Die Queen war nie in Osnabrück, aber Prinz Philip, ihr am Freitag verstorbener Ehemann, hielt sich mindestens fünfmal in der Garnisonsstadt auf, um seine Regimenter zu besuchen. Einmal übernachtete der Herzog von Edinburgh dabei auf dem Sofa.

Als Ehrenoberst der "The Queen's Own Highlanders" war Prinz Philip auch für die Moral der Truppe zuständig. Als Soldaten seines in Osnabrück stationierten Regiments 2003 am Irak-Krieg teilnahmen, besuchte er deren Frauen und Truppenangehöri