John McGurk (Mitarbeiter Zoo Osnabrück, Charity & Sponsoring) und Barbara Kleinerüschkamp präsentieren die ersten drei Kunstwerke, die nun zugunsten der Zootiere versteigert werden.

Zoo Osnabrück/Marilena Koch

Osnabrück. Seehund Bente schwimmt vor dem Zoo Osnabrück, Wölfe heulen am Theater am Domhof und Orang-Utan Astrid besucht den VfL – die Kunstwerke von Barbara Kleinerüschkamp holen den Zoo und die Stadt Osnabrück in einem Bild nach Hause. Nun versteigert der Zoo die Bilder über seine Homepage.

„Die Idee entstand, als ich John McGurk für mein Kunstprojekt ‚charismatische Osnabrücker Persönlichkeiten‘ porträtiert habe“, wird Künstlerin Barbara Kleinerüschkamp in einer Pressemitteilung des Zoos zitiert. „Er erzählte mir vo