Bald Schnelltest an jeder Ecke? Weitere Zentren in Osnabrück startklar

Das Test-Netz wird immer dichter. Jetzt sind auch in der Theaterpassage Corona-Schnelltests möglich.

Hasetest/Heiko Pohlmann

Osnabrück. Das Netz an Schnelltest-Stationen wird in Osnabrück fast täglich dichter. "Hasetest" hat in der Theaterpassage eine weiteres Zentrum eingerichtet, "Schnelltest24" zieht in die Gutenberg-Passage ein. Alle Betreiber haben aber ein Problem: Sie haben bislang kaum Geld gesehen.

"Hasetest"-Betreiber Heiko Pohlmann hat am Ostersamstag den Betrieb in der Theaterpassage probeweise anlaufen lassen. Die Test-Station sei "unter Hochdruck" und in enger Zusammenarbeit mit Vermieter und Stadtverwaltung aufgebaut worde