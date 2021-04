Einsatzkräfte an der Meller Straße in Osnabrück am 6. November 2020. (Archivfoto)

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Nach dem Terroranschlag in Wien mit vier Todesopfern im November hatte es auch in Osnabrück Durchsuchungen gegeben. Zwei Männer waren ins Visier der Ermittler geraten. Auch nach mehreren Monaten heißt es vom Generalbundesanwalt: Es besteht kein Anfangsverdacht einer Beteiligung der beiden an dem Terrorakt.

Die Bundesanwaltschaft führe weiterhin ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, teilte der Sprecher des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof auf Anfrage unserer Redaktion mit. In diesem Zusammenhang hatte die Behörde vier Tage nach