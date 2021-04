Entzerrter Unterrichtsbeginn in Osnabrück: Schulen steigen aus

Wegen des Homeschoolings fahren in Osnabrück zurzeit kaum Schüler mit dem Bus. Trotzdem wurde an sechs Schulen coronabedingt der Unterrichtsbeginn entzerrt. Unser Archivbild von Februar 2020 zeigt Schüler an der Haltestelle Gesamtschule Schinkel.

Gert Westdörp

Osnabrück. Schulen gegen Stadt und Stadtwerke: Mit der Aufgabe des Kompromisses, den Unterrichtsbeginn coronabedingt zu entzerren, ist in Osnabrück ein alter Streit neu entbrannt.

Seit Februar haben sechs weiterführende Schulen in der Osnabrücker Innenstadt mit dem Unterricht eine Stunde später begonnen als üblich. Ziel war es, überfüllten Schul- und Linienbussen insbesondere am Morgen entgegenzuwirken – und so die G