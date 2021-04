Als Geflüchteter ist Absi Haj Hamdan – hier im Serverraum mit Guido Dunkel, Abteilungsleitung IT und Medizintechnik – gekommen. Nach einem Praktikum bei den Niels-Stensen-Kliniken hat er sich seine Ausbildung zum IT-Fachmann anerkennen lassen. Heute ist er dort fest angestellt.

Gert Westdörp

Osnabrück. Eine Ausbildung hatte Absi Haj Hamdan in Syrien bereits absolviert, bevor er flüchten musste. In Osnabrück hat er es geschafft, sich diese IT-Ausbildung anerkennen zu lassen. Heute ist er Fachinformatiker in den Niels-Stensen-Kliniken und festangestellt.

Lässig lehnt der junge Mann mit Vollbart und den kurzen dunkeln Haaren am Türrahmen zum Büro eines Kollegen. Small Talk kurz vor der Mittagspause ist Alltag in der IT-Abteilung der Niels-Stensen-Kliniken. Absi Haj Hamdan ist einer von ihnen