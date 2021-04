Aktuell werden in den Kitas im Landkreis Osnabrück nur wenige Kinder betreut. Die Einrichtungen befinden sich im Szenario C. Nur eine Notbetreuung in kleinen Gruppen ist erlaubt. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Auch am Donnerstag liegt die Inzidenz im Landkreis Osnabrück unter der kritischen 100er-Marke – und das am dritten Tag in Folge. Der Landkreis hat deshalb entschieden, dass der Betrieb in Schulen und Kitas ab Montag im Szenario B möglich sein soll.

Der Landkreis hat dazu eine Allgemeinverfügung veröffentlicht. Darin heißt es, dass der Betrieb in Kindertageseinrichtungen und Horten ab dem 12. April wieder gemäß der Corona-Verordnung des Landes möglich ist. Auch der Schulbesuc