Bei der Performance "Art Of Silence" wurde im Osnabrücker Hyde-Park der Mund von Clara Ellguth zugenäht: als Aktion gegen zu viel Social-Media-Konsum.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Weil die Menschen gar nicht mehr in der Realität leben, sondern per Smartphone immer mehr in den virtuellen Welten der sozialen Netzwerke versinken, inszenierte René Krüger im leeren Hyde Park eine Performance, bei der einer jungen Frau auf rabiate Art und Weise der Medienkonsum unmöglich gemacht wurde.

Sechs Stiche in die Oberlippe, sechs Stiche in die Unterlippe, und schon war Claras Mund zugenäht. Dabei zuckte die junge Frau, die auf einem Sessel auf der Bühne des Hyde Park saß, nicht mit der Wimper. Und das ohne Betäubung. „E