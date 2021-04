Die Ausgangssperre in Osnabrück tritt außer Kraft.

Michael Gründel

Osnabrück. Ende der Ausgangssperre: Ab sofort darf sich jeder wieder nachts auf den Straßen in Stadt und Landkreis Osnabrück frei bewegen. Stadt und Landkreis haben am Donnerstag wie erwartet die Ausgangssperre wegen sinkender Inzidenzwerte aufgehoben.

„Wegen der erfreulichen Entwicklung der Inzidenz in Stadt und Landkreis Osnabrück in den vergangenen Tagen sowie der aktuellen Infektionslage können wir die Ausgangsbeschränkung mit sofortiger Wirkung aufheben“, so Landrätin Anna Kebs