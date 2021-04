Neues Geschäft Vanweins öffnet am Freitag an der Osnabrücker Hasestraße

Ab Freitag begrüßen Nikolas Völker (links) und Daniel Ascencao Weinfreunde in ihrem Vanweins-Showroom an der Hasestraße in Osnabrück.

David Ebener

Osnabrück. Wer einfach schmackhaften Wein genießen möchte, ohne vorher fast schon wissenschaftlich klingende Abhandlungen über Rebsorten, Anbaugebiete oder Bouquets durchzulesen, der ist bei Vanweins in der Osnabrücker Hasestraße an der richtigen Adresse. Das Geschäft feiert am Freitag, 9. April, seine Neueröffnung.

Daniel Ascencao und Nikolas Völker haben sich nach einer Nacht mit so viel Wein, dass sie immerhin noch die Etiketten auf den leeren Flaschen lesen konnten, gefragt, warum auf diesen so viel steht, aber nicht unbedingt gesagt wird, was drin