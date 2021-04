Georg Breusing aus Osnabrück war ein Pionier des Seenotrettungswesens. Der nach ihm benannte Seenotrettungskreuzer tat von 1963 bis 1988 Dienst auf der Station Borkum. Seither liegt er als Museumsschiff vor dem Emder Rathaus.

imago images/Thomas Frey

Osnabrück. Aufmerksame Borkum-Urlauber haben sicherlich schon einmal die „Georg Breusing“ gesehen. So heißt ein Rettungskreuzer, der nach dem Gründer des ersten Seenotrettungsvereins in Ostfriesland benannt ist. Dessen älterer Bruder Arthur Breusing revolutionierte als Nautiklehrer in Bremen die Ausbildung des seemännischen Nachwuchses. Beide zog es zu „nassen Berufen“ an die Küste. Geboren und aufgewachsen sind sie aber im tiefen Binnenland, in Osnabrück.

Zur Welt kamen die Brüder Breusing in der „Schelenburg“. Aber nicht in der bekannten Wasserburg zu Schledehausen, sondern im Stadtsitz der Freiherren von Schele zu Kuhof in Osnabrück. Deren Adelssitz lag am Neuen Graben neben dem Schloss. V