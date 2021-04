Unimog geht in Osnabrücker Lagerhalle in Flammen auf

Feuerwehr und Polizei sind vor Ort

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Am Mittwochabend ist ein Unimog in einer Lagerhalle in Osnabrück in Brand geraten.

Gegen 19.30 Uhr wurde das Feuer am Ickerweg gemeldet. In einer Lagerhalle war der Klein-Lkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, berichtete die Polizei auf Nachfrage. In der Halle hatte sich niemand befunden, es gab keine Verle