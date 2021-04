Fahrzeug brennt in Halle in Osnabrück

Feuerwehr und Polizei sind vor Ort

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Am Mittwochabend ist ein Fahrzeug in einer Halle in Osnabrück in Brand geraten.

Gegen 19.30 Uhr wurde das Feuer am Ickerweg gemeldet. Dort stehe ein Auto "in Vollbrand", berichtete die Polizei auf Nachfrage. Weitere Informationen konnte sie bislang nicht machen (Stand: 20.20 Uhr). Die Feuerwehr ist vor Ort, sie ve