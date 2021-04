Für Kinder und Jugendliche, die eine weiterführende Schule in der Osnabrücker Innenstadt besuchen, beginnt der Unterricht wieder zu den normalen Zeiten. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Seit Anfang Februar hatte der Unterricht in den sechs weiterführenden Schulen in der Osnabrücker Innenstadt eine Stunde später begonnen. Damit sollte Platz in den Bussen geschaffen und das Risiko einer Corona-Infektion minimiert werden. Dieses Projekt endet jetzt. Die Beteiligten wollen jedoch weiter nach Lösungen suchen, damit die Busse nicht überfüllt sind, wenn wieder vollständig Präsenzunterricht startet, kündigt die Stadt an.

Der entzerrte Unterrichtsbeginn sollte eigentlich dafür sorgen, dass sich die Schüler morgens und mittags nicht in überfüllten Bussen drängeln und um Steh- und Sitzplätze kämpfen müssen. "Dieser Plan aus dem vergangenen Dezember konnte alle