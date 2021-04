ZDF-Satiriker Jan Böhmermann (oben rechts) hat Schwächen der Luca-App aufgezeigt. Dafür hat er einen QR-Code des Osnabrücker Zoos genutzt.

David Ebener/Jens Büttner(dpa)/Matthias Balk(dpa)

Osnabrück. Jan Böhmermann war nachts im Osnabrücker Zoo – jedoch nur virtuell. Der ZDF-Moderator und Satiriker hat sich via Luca-App aus der Ferne eingecheckt, um Schwächen der Smartphone-Anwendung aufzuzeigen. Wie reagieren Zoo, Stadt und Landkreis Osnabrück auf diese Aktion? Wir haben nachgefragt.

Am Beispiel des Osnabrücker Zoos und eines Modehauses in Bohmte hat ZDF-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann am Mittwoch große Schwächen der Kontaktverfolgungs-App „Luca“ offengelegt. Mithilfe von abfotografierten, im Internet kursierende