Was an der Osnabrücker Friedensschule nach den Sommerferien geplant ist

Auf der Homepage der Friedensschule prangt schon ein Entwurf der neuen Schule, wie sie sich nach Abschluss der Bauarbeiten an der Hakenstraße Anfang 2025 präsentieren könnte.

Dietmar Kröger (Screenshot)

Osnabrück. Möser-Realschule, Hauptschule Innenstadt und Schule an der Rolandsmauer – wahrscheinlich war der bereits seit etlichen Jahren im Raum stehende Wunsch dieser drei Osnabrücker Innenstadtschulen nach einer engen Kooperation der Auslöser für die große Schulreform, die in diesem Jahr umgesetzt wird. Was seit Beginn der Überlegungen den Arbeitsnamen "Neue Schule Innenstadt" trug, hat nun mit dem Namen "Friedensschule" eine eigene Identität gefunden.

Nach den Sommerferien soll es losgehen mit der neuen jahrgangsbezogenen Oberschule als Zusammenschluss der Hauptschule Innenstadt und der Möser-Realschule. Die Schule an der Rolandsmauer, eine Förderschule Lernen, bleibt eigenständig.