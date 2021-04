Neues Corona-Schnelltestzentrum an der Lotter Straße in Osnabrück eröffnet

Im neuen Schnelltestzentrum im Osnabrücker Bodystreet-Fitnessstudio lässt sich Inhaber Kevin Friedering von seinem Mitarbeiter Maximilian Busch (links) testen.

Thomas Wübker

Osnabrück. Wo sonst Menschen an ihrer Fitness arbeiten, können sich jetzt Osnabrücker auf das Coronavirus untersuchen lassen: Am Donnerstag hat das EMS-Bodystreet Trainingsstudio an der Lotter Straße seinen Betrieb als Schnelltestzentrum aufgenommen.

Die Abkürzung EMS steht für „Elektro-Muskel-Stimulation“ erklärt Kevin Friedering, der mit seinem Bruder Sebastian Bodystreet-Trainingsstudios in Osnabrück und in Melle mit insgesamt sechs Mitarbeitern betreibt. Seit Mitte Dezember aber fli