So soll das neue Öko-Haus am Rubbenbruchsee aussehen

Am Barenteich 1. Aus der Hotelruine am Rubbenbruchsee soll ein nahezu klimaneutrales Wohngebäude werden.

Timo Grotke

Osnabrück. Die Ruinenbesitzer vom Rubbenbruchsee in Osnabrück gehen in die Offensive: Auf der Internetseite barenteich.de werben sie für die Vollendung des Rohbaus – und stoßen in der Politik möglicherweise ein Umdenken an.

Initiator Frank Böhm macht auf der Internetseite der Politik und der Stadtgesellschaft ein Angebot: "Sie kennen mich als verantwortungsvollen Osnabrücker Unternehmer, der bereits mit ,Bauen und Wohnen' viele Projekte in Osnabrück sehr