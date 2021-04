Ab Mittwoch starten die Impfungen in den Hausarztpraxen der Region Osnabrück. (Symbolfoto)

Oliver Berg/dpa

Osnabrück. Ab Mittwoch steigen mehr als 200 Arztpraxen in der Region Osnabrück in die Corona-Impfkampagne ein. Wie kommt der Impfstoff in die Praxen? Wie gelangen Patienten an einen Impftermin bei ihrem Hausarzt? Wieviel Impfstoff wurde am Dienstag geliefert? Welches Vakzin wird verimpft? Ärzte und Apotheker beantworten die wichtigsten Fragen.

Wieviel Impfstoff bekommen die Arztpraxen in der Region Osnabrück? In der ersten Woche sind für Niedersachsen insgesamt 90.000 Impfstoffdosen angekündigt worden, für die zweite Woche insgesamt 97.000 Dosen, wie ein Sprecher der Kassenärztl