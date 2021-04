Osnabrücker Gericht: Sinkende Werte ändern nichts an Ausgangssperre

Die aktuell sinkenden Inzidenzahlen führen nicht automatisch zu einer Aufhebung der Ausgangssperre, sagt das Osnabrücker Verwaltungsgericht. (Symbolfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Osnabrück. Das Verwaltungsgericht Osnabrück hat am Dienstag einen weiteren Antrag gegen die Ausgangssperre zurückgewiesen. Es bleibt dabei: Zwischen 21 und 5 Uhr gilt Heimpflicht. Daran ändern auch die über Ostern gesunkenen Zahlen nichts, sagt das Gericht.

Es bleibt damit auf seiner Linie. Am Donnerstag hatte die 3. Kammer die Anträge von drei Osnabrückern und einem Mann aus Lingen gegen die Ausgangssperren in der Stadt Osnabrück und dem Landkreis Emsland zurückgewiesen. Weitere sechs An