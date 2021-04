Inzidenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück unter 100 – was heißt das für die Corona-Regeln?

Die Ausgangsbeschränkung in Stadt und Landkreis bleibt – trotz sinkender Corona-Zahlen – vorerst weiter bestehen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Der Trend zeigt nach unten: Die Inzidenzwerte in Stadt und Landkreis Osnabrück sind am Dienstag weiter gefallen – und liegen aktuell unter der 100er-Marke. Das ist die Grenze, ab der verschärfte Corona-Regeln gelten. Die spannende Frage: Wie belastbar sind die Zahlen?

Am Dienstag, 6. April, liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 99,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Das meldet das niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA). Am Vortag waren es noch 119,8. Ende Mä