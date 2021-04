Mann fasst schlafender Frau im Intercity nach Osnabrück an die Brust

Osnabrück. Ein 54-Jähriger Mann hat am Sonntagabend einer 23-jährigen, schlafenden Frau auf der Zugfahrt von Bremen nach Osnabrück an die Brust gefasst. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung.

Die Bundespolizei in Osnabrück wurde am Sonntagabend vom Zugpersonal darüber informiert, dass ein Mann in einem aus Bremen kommenden Intercity eine junge Reisende sexuell belästigt habe. Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Bentheim nahme