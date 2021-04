Inzidenzwerte sinken – was bedeutet das für die Region Osnabrück?

Viele Osnabrücker verbringen durch den Corona-Lockdown und die Ausgangssperre viel Zeit zuhause – an der Mindener Straße haben die Bewohner diesen Hasen als Osterdeko ins Fenster gestellt.

Michael Gründel

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück hat die Zahl derer, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, in den vergangenen Tagen abgenommen. Auch der Inzidenzwert sank zuletzt. Was bedeutet diese noch junge Entwicklung für die Region? Wir haben nachgefragt.

Nach langem Hin und Her gab es Anfang dieser Woche die Entscheidung: In der Region Osnabrück gilt eine Ausgangssperre. Zunächst bis zum 11. April dürfen Menschen ihren Wohnort zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur noch