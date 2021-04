Cruisen am Dixi-Klo? Auch die aktuelle Baustelle der Stadtwerke dürfte die Attraktivität der Pagenstecherstraße für ein "Carfreitag"-Event deutlich gesenkt haben.

Frank Wiebrock

Osnabrück. Wetter und Temperaturen mäßig, dazu die bekannten Corona-Auflagen und Ausgangssperre. Und dann auch noch eine Baustelle mitten auf der Pagenstecherstraße: Wie war der „Carfreitag 2021“ in Osnabrück?

„Im Vergleich zu den Vorjahren war es bislang vergleichsweise ruhig“, zog Polizeisprecherin Mareike Edeler am frühen Abend eine erste Zwischenbilanz. Was man an einem „Carfreitag“ so ruhig nennt: Bis dahin hatte die Polizei schon gut 70 Fah