Dass ich schon bald nach Beginn meines Volontariats auf einem Backblech eine verschneite Piste herunterflitzen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Im Dauer-Homeoffice war mir aber jeder noch so verrückte Außeneinsatz willkommen.

Tobias Saalschmidt

Osnabrück. Schauplatz: meine Wohnung. Hier spielte sich in den ersten Monaten meiner journalistischen Ausbildung nahezu alles ab – meine erste Euphorie über den Berufseinstieg, Weiterbildungsseminare und das tägliche Redaktionsgeschehen. In drei Phasen schildere ich meine Eindrücke eines pandemiebedingt von Beginn an digitalen Volontariats.

Meine Eltern hätten früher gesagt: Mach doch mal eine Bildschirmpause, sonst bekommst du noch viereckige Augen. Heute traue ich mich gar nicht, meine durchschnittliche Bildschirmzeit pro Tag zu messen. Denn wenn die alte Weisheit stimmen wü