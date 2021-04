Willy und Ulla Batta fällt der Abschied von der Kultkneipe "Peitsche" in der Osnabrücker Altstadt nicht leicht.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Corona beschert Willy Batta ein bitteres Karriereende. Der Kult-Wirt der Gaststätte "Peitsche" aus der Osnabrücker Altstadt geht im Sommer in den Ruhestand. Wir haben mit ihm im Interview über die Situation gesprochen.

Willy, wir sitzen hier inmitten des Corona-Lockdowns in deiner „Peitsche“ in der Altstadt. Was denkst Du, wenn Du die hochgestellten Stühle siehst. Ist das nicht trostlos? Das ist ein ganz, ganz trauriger Moment, weil wir die „Peitsche“ ga