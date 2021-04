Gerhard Trentmann blickt auf 60 Jahre Berufstätigkeit in der Firma Hase + Co zurück.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Man muss wirklich früh in den Beruf einsteigen und ihm sehr lange treu bleiben. Sonst schafft man es nicht, ein 60-jähriges Berufsjubiläum feiern zu können. Gerhard Trentmann, dem Seniorchef des Osnabrücker Gastronomie-Ausstatters Hase + Co, ist dieses Kunststück gelungen. Was lehrt ihn sein langes Berufsleben über Krisen wie die gegenwärtige Pandemie?

Nach jeder Krise geht es weiter...„Wir haben schon so manchen tiefen Einschnitt erlebt, wo man zunächst dachte, davon werden sich die betroffenen Branchen nie wieder erholen. Aber es ging dann doch weiter“, sagt der 79-jährige Kaufmann. Und