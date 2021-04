Sehnsuchtsort für Anspruchsvolle: Genusshöfe in Osnabrück starten

20 Minuten lang werden die Kaffeebohnen von Jianni Eißing geröstet – deutlich länger als bei der industriellen Röstung. Am Karsamstag soll in den Genusshöfen an der Hannoverschen Straße der Betrieb beginnen.

Michael Gründel

Osnabrück. Vom Gießen zum Genießen – das war schon eine ziemlich verrückte Idee für eine ehemalige Metallgießerei. Aber der Traum vom Verwöhnaroma im Industrieambiente ist Wirklichkeit geworden. Am Karsamstag eröffnen die Genusshöfe an der Hannoverschen Straße 13–15 in Osnabrück.

Aus Kaffee, Gin und Schokolade besteht der Kosmos für Christoph Sierp, Rene Strothmann und Achim Weitkamp. Die drei Unternehmer und Genussmenschen haben eine Weile gesucht, um für ihre edlen Kreationen einen ausgefallenen Schauplatz zu find