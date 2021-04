Zwischen Leid und Auferstehungsbotschaft wechselt das „Vortragekreuz“ von Reinhard Dasenbrock, das der Neuenkirchener Künstler hier im Kreuzgang des Osnabrücker Domes neben einem Sandsteinrelief von Heinrich Balthasar Seling zeigt. Von Karfreitag an wird es für zwei Wochen im Schaufenster des Forums am Dom zu sehen sein.

Diözesanmuseum Osnabrück/Hermann Pentermann

Osnabrück. Kein anderes Symbol steht so sehr für das Spannungsverhältnis zwischen Resignation und Hoffnung, Tod und Leben, Erde und Himmel wie das Kreuz. Eine ausgefallene Variante zeigt der Neuenkirchener Künstler Reinhard Dasenbrock bis zum 15. April als zunächst letztes Werk in der „ein-bild-galerie“ des Diözesanmuseums Osnabrück. Was will der Bildhauer heutigen Betrachtern damit sagen?

Das Kunstwerk weist mehrere Besonderheiten auf: Der Balken der vielschichtigen Arbeit ist aus der rund 450 Jahre alten Deckenbohle eines Fachwerkhauses gesägt, mit der Drahtbürste gesäubert und schließlich mit einer Politur behandelt worden