Wegen Corona: Kein traditioneller Ostermarsch in Osnabrück

Ein traditioneller Ostermarsch von Friedensaktivisten ist in diesem Jahr nicht möglich. Dennoch rufen die Veranstalter die Menschen auf, nicht zu schweigen (Archivfoto)

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr nicht wie gewohnt einen Ostermarsch der Osnabrücker Friedensbewegung (Ofri). Dennoch wollen die Aktivisten nicht schweigen. Deshalb soll es einen Ostermarsch "light" geben.

"In diesem Jahr muss der Respekt vor der Gesundheit aller beachtet bleiben. Eine kleine Kundgebung, plakativ, vorm Theater wird leider genügen müssen", heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in der Region Osnab