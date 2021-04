Kurz vor den Osterfeiertagen hat sich Osnabrücks Landrätin Anna Kebschull in einem Video zur aktuellen Corona-Lage geäußert (Archivbild).

Michael Gründel

Osnabrück. In einer Videobotschaft hat sich die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull an die Bevölkerung gerichtet: Sie nimmt Stellung zu den hohen Inzidenzzahlen und verschärften Corona-Maßnahmen. Gleichzeitig gibt sie Einblicke in ihre eigene Gefühlswelt.

"Wir sind alle müde. Auch ich bin müde dieser ganzen Maßnahmen, dieses ganzen Regelwerks", erklärt Anna Kebschull in ihrer Botschaft, die der Landkreis unter anderem auf dem sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht hat. Die Pandemie m