Die Awigo-App wurde im vergangenen Jahr erweitert, seitdem können Nutzer im Landkreis Osnabrück illegal entsorgte Abfälle über die App melden.

Jörn Martens

Osnabrück. Wer illegal entsorgten Müll im Landkreis Osnabrück entdeckt, kann diesen seit drei Monaten digital über die Awigo-App melden. Anschließend wird er innerhalb weniger Tage entsorgt. Wie wird das Angebot angenommen?

"Wir sind sehr zufrieden mit der Nutzung", sagt Tino Krieger, der in der Unternehmenskommunikation der Awigo arbeitet und an der Entwicklung der App beteiligt war. 90 bis 100 Meldungen seien in den vergangenen drei Monaten eingegangen. "Hau