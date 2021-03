Inzidenz nahe der 200er-Marke – ist Schnelltest-Shopping in Osnabrück möglich?

Erst zum Corona-Schnelltest, dann einkaufen oder in die Außengastronomie? Wenn es nach der Stadt Osnabrück geht könnte ein solches Modellprojekt schon bald in der Innenstadt starten. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Wird die Stadt Osnabrück Modellkommune für das Schnelltest-Shopping? Die Vorbereitungen laufen, doch es ist noch nicht klar, ob es soweit kommt. Das Land Niedersachsen will bis zu 25 Städte und Gemeinden dafür auswählen. Und bei der Entscheidung zählt auch die aktuelle Inzidenz.

"Vom 6. April 2021 an sollen in etwa 25 niedersächsischen Kommunen Modellvorhaben laufen, in denen erprobt werden soll, ob mithilfe konsequenter Testungen und einer digitalen Kontaktnachverfolgung die Öffnung weiterer Bereiche des Einzelhan