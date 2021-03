Trotz aller Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie bereitet sich die Polizei in Osnabrück auf den sogenannten "Carfreitag" der Tuning-Szene vor. (Symbolfoto)

Osnabrück. In der Auto-Tuning-Szene ist der Karfreitag als "Carfreitag" bekannt. Auch in Osnabrück gibt es seit Jahren organisierte oder lose Treffen. Angesichts der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Ansammlungsverbot an Ostern sowie den Ausgangsbeschränkungen kündigt die Polizei verschärfte Kontrollen an.

"Die Polizei in Osnabrück weist darauf hin, dass entsprechende Zusammenkünfte in diesem Jahr nicht erlaubt sind", teilt Sprecher Matthias Bekermann mit. Am "Carfreitag" gibt es seit Jahren, so die Beobachtung der Beamten, Zusammenkünfte der