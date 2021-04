In der zweiten Folge der Marvel-Serie "The Falcon and the Winter Soldier" bei Disney+ ist Osnabrück als Schriftzug groß zu sehen. Aber auch in der Vergangenheit hat die Stadt in so manchen Filmen eine Rolle gespielt.

Marvel Studios

Osnabrück. Es war zwar nur kurz zu sehen, aber ein echter Hingucker für Osnabrücker: In der zweiten Folge der Marvel-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ bei Disney+ taucht ein Lkw mit der Schriftzug „Osnabrück GmbH“ auf.

In großen Buchstaben prangt der Schriftzug auf dem Laster, an dem der Winter Soldier Bucky Barnes in der Serie hängt. Das Szenenfoto dazu wurde daraufhin zum Hit in lokalen Facebook-Gruppen. (Auch interessant: Jede Woche eine Neuveröff