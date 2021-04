Ihre Arbeit ist unverzichtbar, ihre Bezahlung eher mau: Altenpfleger werden noch immer nicht nach Tarif bezahlt. (Symbolfoto)

Osnabrück. Am Anfang der Corona-Zeit gab es Applaus für Menschen, die in der Altenpflege arbeiten. Aber an der Bezahlung hapert es bis heute. Ein bundesweiter Tarifvertrag scheiterte Ende Februar am Veto der Caritas. In Osnabrück wäre das wohl nicht passiert. Hier trifft sich der Caritas-Direktor mit der Verdi-Sekretärin zum Gedankenaustausch.

Es ist kein Geheimnis, dass Caritas und Diakonie ihre Beschäftigten in der Altenpflege deutlich besser bezahlen als die meisten privaten Anbieter. Von einem flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege versprachen sich Arbeitnehme