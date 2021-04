In Belm-Vehrte wurde ein Blingänger gesprengt.

David Ebener

Osnabrück. Ein unruhiger Monat in der Region Osnabrück: Ein verschärfter Lockdown und eine Ausgangssperre schränkten das Leben ein. In Belm-Vehrte wurde ein Blindgänger gesprengt und auch politisch platzte mit dem Greensill-Skandal eine Bombe. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem NOZ-Monatsrückblick.

Das wohl spektakulärste Foto des Monats entsteht bei einer Bombensprengung im Belmer Ortsteil Vehrte. Am letzten Sonntag im März müssen rund 3000 Menschen für achteinhalb Stunden ihre Wohnungen verlassen. Kampfmittelexperten wolle