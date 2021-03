Wochenmärkte, Museen, Rathaus: Das sind die Sonderöffnungszeiten in Osnabrück

Das Osnabrücker Rathaus.

Jörn Martens

Osnabrück. Haben die Museen in Osnabrück an Ostern geöffnet? Finden die Wochenmärkte statt? So sehen die Sonderöffnungszeiten während der Feiertage aus.

Die Stadt Osnabrück weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass an Karfreitag (2. April), Ostersonntag (4. April) und Ostermontag (5. April) die städtischen Fachbereiche und Einrichtungen geschlossen sind. Wegen der Corona-Pandemie sin