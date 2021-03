Ausgangssperre in der Region Osnabrück: Was dafür spricht – und was dagegen

Eine Fußgängerin überquert am Dienstag bei Sonnenschein den Domplatz in Osnabrück. Ab Mittwoch gelten für die Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Michael Gründel

Osnabrück. Nun doch: Ab Mittwoch soll es eine Ausgangssperre in Stadt und Landkreis Osnabrück geben. Doch kann diese Maßnahme die dritte Corona-Welle wirklich brechen? Die Meinungen dazu gehen auseinander – auch bei unseren Kommentatoren.

Am Montag zögerten die Verantwortlichen in Stadt und Landkreis noch, am Dienstag verkündeten sie nun, dass es doch eine Ausgangssperre in der Region geben soll. In der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vom Samstag heißt es: Ei