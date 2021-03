Viele junge Covid-Intensivpatienten in Osnabrück – Lange Liegezeiten und die Folgen

Das Durchschnittsalter der lebensbedrohlich erkrankten Corona-Patienten in der Region liegt deutlich niedriger als vor einem Jahr. Das hat Folgen für die Krankenhäuser.

Michael Gründel

Osnabrück. Der momentan jüngste Covid-19-Intensivpatient in Osnabrück ist 22 Jahre alt. Generell sinkt das Durchschnittsalter der lebensbedrohlich erkrankten Corona-Fälle in der Region. Auch die um sich greifende Mutation hat Folgen für die Behandlungskapazitäten in den hiesigen Krankenhäusern.

"Wir haben ab heute die kritische Grenze wieder überschritten", sagt Martin Beiderlinden, Chefarzt der Corona-Intensivstation am Marienhospital Osnabrück. Elf Covid-Patienten werden dort momentan behandelt. Die Dynamik der dritten Welle las