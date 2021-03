Vor dem historischen Rathaus in Osnabrück werden die ersten bundesweiten S-Pedelecs mit Blaulicht und Martinshorn für die Polizei vorgestellt.

Michael Gründel

Osnabrück. Umweltfreundlich, laut und grell: Als erste Polizeiinspektion in Deutschland sind von nun an zwei spezielle Speed-Pedelecs Teil des Osnabrücker Polizeifuhrparks. Mit Blaulicht und Martinshorn ausgestattet, soll der Fahrradstaffel die Verbrecherjagd in Osnabrück noch einfacher gemacht werden.

Wegrennen ist da fast schon sinnlos. Mit ihren Elektro-Rädern können die Beamten im Einsatz eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Kilometer pro Stunde erreichen. Die neuen Zweiräder sind aber nicht nur schnell, sondern ein echtes Novum in Deut