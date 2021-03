Ein 20-Jähriger raste mit einem 612 PS starken Mercedes durch die Osnabrücker Innenstadt und flüchtete vor der Polizei.

Reporterdienst/imago-images

Osnabrück. Ein 20-Jähriger verwechselte am Samstag die Osnabrücker Innenstadt wohl mit einer Rennstrecke: Mit einem gemieteten, 612 PS starken Mercedes raste er teilweise mit 200 Stundenkilometern durch die Straßen.

Wie die Polizei mitteilt, raste der Bissendorfer gegen 22.15 Uhr am Eversburger Platz mit einem gemieteten und 612 PS starken Mercedes E63 S AMG an dem Videomessfahrzeug der Osnabrücker Polizei vorbei und zog so die uneingeschränkte Aufmerk