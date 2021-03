Eine Ausgangssperre in der Region Osnabrück ist das kleinste Problem

Im Dunkeln sind in Osnabrück erstmal keine Spaziergänge mehr erlaubt – wobei die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr vor allem darauf gezielt, private abendliche Treffen zu unterbinden.

Michael Gründel

Osnabrück. Ewig das Gestöhne über Einschränkungen! Wer schwer an Covid-19 erkrankt im Krankenhaus liegt, hat andere Probleme als ein geschlossenes Geschäft in der Osnabrücker Innenstadt oder das vorübergehende Verbot eines Abendspaziergangs am Wüstensee. So lange in den Intensivstationen in der Region Osnabrück die Betten knapp zu werden drohen, ist eine Diskussion über Ausgangssperren ebenso müßig wie ein Nachdenken über Öffnungsmodelle. Denn am Horizont zeichnet sich eine Katastrophe ab.

Es ist schon richtig, dass es den Bürgern nur schwer verständlich zu machen ist, dass einerseits Fußballspiele stattfinden und es andererseits Ausgangssperren gibt. Aber ist das wirklich das Thema der Stunde? Eine deutliche Mehrheit der Bun