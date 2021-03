Nun also doch: Osnabrück ordnet die Ausgangssperre an – Landkreis zieht mit

Katharina Pötter in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Landkreis und Stadt Osnabrück. Sie verkündete eine nächtliche Ausgangssperre.

Michael Gründel

Osnabrück. Am Montag noch gezögert, am Dienstag verkündet: Die Stadt Osnabrück ordnet eine Ausgangssperre an. Auch der Landkreis geht diesen Schritt, obgleich er das derzeit weder muss noch soll.

Ab wann gilt die Ausgangssperre? Nun also doch: Die Ausgangssperre kommt in Osnabrück. Ab Mittwoch soll sie gelten – von 21 bis 5 Uhr, wie Katharina Pötter, Leiterin des Krisenstabs, in einer Pressekonferenz am Mittag sagte. Und auch der La