Eine Person nach Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus verletzt



Foto: NWM-TV

Osnabrück. Eine Person ist in der Nacht zu Dienstag nach einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in Osnabrück-Gartlage verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Polizei, erlitt die Person eine Rauchvergiftung. Die Feuerwehr erkundet das Gebäude. Auch die Polizei ist vor Ort. Die Maßnahmen dauern an. Foto: NWM-TV Mehr Informationen in