Brand in Mehrparteienhaus in Osnabrück: Ein Mensch schwer verletzt

Die Feuerwehr evakuiert ein Mehrparteienhaus im Osnabrücker Stadtteil Gartlage. In der Nacht zu Dienstag ist dort ein Feuer im dritten Obergeschoss ausgebrochen.

Osnabrück. Alarm in Osnabrück-Gartlage: In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Ein Mensch erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Das Feuer war gegen 2.05 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen. Ein Anwohner hatte dort eine starke Rauchentwicklung bemerkt, berichtet eine Polizeisprecherin auf Anfrage.